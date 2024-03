Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Reutershagen

Rostock (ots)

Nach einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rostock hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Am heutigen Donnerstag, 28.03.2024, wurde die Polizei Rostock gegen 11:00 Uhr über schwarzen Rauch aus einer Wohnung in der 4. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Artur-Becker-Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer in einem Arbeitszimmer ausgebrochen sein. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den Brand vor Ort schnell löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren keine Personen in der Wohnung anwesend. Auch alle anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Eine Schadenshöhe kann bisher nicht benannt werden.

Der Kriminaldauerdienst erschien vor Ort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell