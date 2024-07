Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 12:15 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der L 159 im Steinatal schwer verletzt. Talwärts fahrend war der 23-jährige in einer Kurve zu Fall gekommen. In einer Wiese kam er zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 2500 Euro.

