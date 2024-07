Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlich Schüsse mit Schreckschusswaffe abgegeben - Waffe beschlagnahmt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 29.06.2024, gegen 23:30 Uhr, soll ein Mann vor einer Gaststätte in Bad Säckingen mehrmals mit einer Schreckschusswaffe gefeuert haben. Nachdem die Polizei verständigt worden war, fanden Einsatzkräfte Hülsen auf der Straße und nach einem Hinweis in einem geparkten Auto eine Schreckschusswaffe samt Munition. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 21 Jahren alte Mann, die Schüsse abgegeben zu haben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

