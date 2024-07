Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Ruhestörung auf der Straße - Örtlichkeit durch Einsatzkräfte geräumt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 30.06.2024, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in der Wehrer Innenstadt zu einer Ruhestörung ausgehend von einer größeren Personengruppe. Nach Beschwerden waren dort Einsatzkräfte der Polizei auf eine Gruppe von 30 bis 40 Personen getroffen, die offensichtlich den Sieg der deutschen Nationalmannschaft laut feierten. Angrenzende Gaststätten hatten bereits geschlossen. Nachdem die Personen den Anweisungen der Polizei nicht nachkamen, wurde die Örtlichkeit von starken Polizeikräften geräumt. Ein Mann musste überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Insgesamt wurden die Personalien von 25 Anwesenden erhoben. Verschiedene Ermittlungsverfahren wegen Beleidigungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder Nichtbeachten eines Platzverweises wurden eingeleitet. Die Landespolizei wurden von Streifen der Bundespolizei unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell