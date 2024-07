Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannter Mann entblößt sich vor Spaziergängerin mit Hund; Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Eine unschöne Begegnung hatte am Sonntagabend eine Spaziergängerin in Sontra. Ein unbekannter Mann machte die Frau auf sich aufmerksam und entblößte sich anschließend vor ihr, in dem er die Hose herunterzog. Der Mann entkam später unerkannt, die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Unbekannten.

>>>Mann pfeift Frau hinterher und präsentiert sich mit heruntergelassener Hose

Eine aus Sontra stammende 37-Jährige ist am gestrigen Sonntagabend gegen 22.30 Uhr mit ihrem Hund spazieren gewesen. Die Frau befand sich fußläufig in der Vimoutierstraße. Im Bereich "Weite Gasse"/Mühlbergstraße/Vimoutierstraße habe ihr plötzlich jemand hinterhergepfiffen. Die Frau habe sich daraufhin dann umgedreht und sei auf einen Mann aufmerksam geworden, der in besagtem Bereich mit heruntergelassener Hose und auch heruntergelassener Unterhose stand und vor ihr sein Geschlechtsteil entblößte. Anschließend sei der Mann in Richtung Spielplatz Niedertor/Vimoutierstraße davongelaufen.

>>>Personenbeschreibung

Die 37-Jährige, die den Vorfall dann später am Abend bei der Polizei in Sontra zur Anzeige brachte, konnte zur Personenbeschreibung des Mannes Folgendes angeben:

Ca. 30-35 Jahre alt; etwa 190-195 cm groß; leicht korpulent; dunkelblondes, kurzes und gescheiteltes Haar; mitteleuropäischer Phänotyp, vmtl. deutscher Herkunft. Auffällig sei, dass der Mann einen leichten Buckel hatte bzw. gebückt ging. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Jeanshose und einer dunklen Jacke.

Die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen werden jetzt von der Kriminalpolizei in Eschwege geführt. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell