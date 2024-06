Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.06.2024 (2)

Eschwege (ots)

Poller angefahren

Gegen 21:20 Uhr touchierte gestern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes nähe Stad in Eschwege ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard beim Ausparken mit seinem Pkw einen Poller. Der Sachschaden wird auf 1.150 EUR beziffert.

Dachrinne entwendet

Zwischen Mittwoch, 26.06.2024, 18 Uhr und heute, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte in Bad Sooden-Allendorf in der Lindenallee ca. 50 laufende Meter Zinkdachrinne im Wert von 500 EUR, die auf einem Grundstück gelagert war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf unter 05652 927943-0.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

In der Zeit von Donnerstag, 27.06.2024, 14:45 Uhr bis Freitag, 28.06.2024, 07:30 Uhr hatte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf sein Fahrzeug in der Badestädter Weberstraße ordnungsgemäß geparkt. Als er heute Morgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung fest, die auf eine Berührung eines anderen Fahrzeugs beim Ein- oder Ausparken schließen lässt. Es gab sich bislang jedoch niemand als verantwortlich zu erkennen. Hinweise auch hier bitte an den Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf unter 05652 927943-0.

Polizei Sontra

Kennzeichen gestohlen und Fahrzeug beschmiert

Zwischen gestern, 18 Uhr und heute, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen ESW-A 246 von einem ordnungsgemäß in der Lindenstraße in Sontra geparkten Fahrzeug. Außerdem wurde das Fahrzeug mit einer unbekannten pinken, offensichtlich wasserfesten Substanz beschmiert. Der Sachschaden beträgt 200 EUR.

Garagentor beschmiert

Zwischen gestern, 17 Uhr und heute, 07:30 Uhr, beschmierten Unbekannte in Sontra in der Bergstraße ein Garagentor mit weißgelber Farbe. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizeistation Sontra unter 05653 9766-0.

Polizei Witzenhausen

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe befuhr gestern gegen 22:30 Uhr die B 27 aus Richtung Neu-Eichenberg kommend in Richtung Oberrieden. Plötzlich sprang ein Reh über die Leitplanke auf die Fahrbahn. Der 42-Jährige konnte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern, das infolge des Zusammenpralls an der Unfallstelle verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden i.H.v. 5.000 EUR.

Kennzeichen gestohlen

Zwischen Dienstag, 25.06.2024, 18 Uhr und gestern, 16 Uhr, entwendeten Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen WIZ-Q 121 vom Fahrzeug einer 28-Jährigen aus Witzenhausen. Sie hatte ihr Fahrzeug im o.g. Zeitraum auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Witzenhäuser Laubenweg abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

