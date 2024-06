Polizei Eschwege

POL-ESW: 20-Jähriger flieht mit geklautem E-Scooter vor der Polizei

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Im Rahmen der Streifentätigkeit wollte die Beamten der Eschweger Polizei am Mittwochabend den Fahrer eines E-Scooters zu einer Kontrolle anhalten. Der junge Mann ließ dann den Roller aber unvermittelt vor den Streifenwagen fallen und gab seinerseits Fersengeld. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer dann schließlich aber doch noch gefunden und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte stand er unter Drogeneinfluss, der Scooter war zudem geklaut.

>>>Fahrer lässt E-Scooter vor den Streifenwagen fallen

Gegen 22.30 Uhr wurden die Beamten auf den Mann mit dem E-Scooter aufmerksam, der die Straße "Am Mühlgraben" in Richtung Schloßplatz befuhr. Dann bog der Mann in Richtung des Jugendzentrums ab. Die Beamten fuhren hinterher und forderten den Fahrer mittels Lautsprecher auf, anzuhalten und abzusteigen. Daraufhin stieg der Fahrer ab und ließ den Scooter unvermittelt vor dem Streifenwagen fallen bzw. warf diesen vor das Auto, sodass der Streifenwagen nicht mehr anhalten oder ausweichen konnte und über das Gefährt rollte. Währen der Streifenwagen dabei unbeschädigt blieb, entstand an dem Scooter ein Schaden von 200 Euro.

>>>Fahrer flüchtet und kommt später aus Gebüsch gekrochen

Der Fahrer flüchtete dann fußläufig in Richtung Radweg/Werra bzw. über die angrenzenden Treppen in den Schloßpark. Zwecks Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer kam dann noch eine weitere Polizeistreife hinzu. Der Fahrer hatte mittlerweile den Schloßpark durchquert und war in die Bahnhofstraße gelangt, wo er von den Beamten kurzzeitig aus den Augen verloren wurde. Die intensiven Suchmaßnahmen führten dann aber letztlich doch noch zum Auffinden des Mannes, der sich zwischenzeitlich in einem Gebüsch verborgen gehalten hatte und aus diesem dann hervorkam bzw. kroch. Hier konnte er dann von den Beamten widerstandslos festgenommen werden.

>>>20-jähriger Fahrer steht unter Rauschmitteln

Bei dem Fahrer handelte sich um einen für die Polizei nicht unbekannten 20-Jährigen aus Meinhard, der sich im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zunächst einem Drogenvortest unterzog, der positiv auf die Substanz THC anschlug. In der Folge veranlassten die Beamten eine Blutentnahme, die im Krankenhaus durchgeführt wurde.

>>>E-Scooter ist geklaut

Bei der Überprüfung des benutzten E-Scooters stellte sich schließlich heraus, dass dieser vor zwei Jahren in Eschwege als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten stellten den E-Scooter daraufhin sicher. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun u.a. hinsichtlich des geklauten E-Scooters und der Rauschfahrt umfangreiche polizeiliche Ermittlungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell