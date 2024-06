POL-ESW: Pressebericht 26.06.2024 -2

Polizei Eschwege

Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Ein 22-Jähriger aus Großalmerode muss sich jetzt wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Der junge Mann war am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr von einer Streife der Eschweger Polizei in der Friedrich-Wilhelm-Straße kontrolliert worden. Ein Drogenvortest schlug bei dem 22-Jährigen positiv auf THC an, so dass der Fahrer sich in der Folge einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen musste. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde außerdem eingeleitet, weil der 22-Jährige seinen E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz im Verkehr geführt hatte.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist auf einem Parkplatz in der Straße "Am Bürgerhaus" in Witzenhausen ein geparkter grauer Opel Zafira mutwillig beschädigt worden. Unbekannte Täter zerkratzten das Auto auf der linken Fahrzeugseite, der Schaden liegt bei 2000 Euro. Ereignet haben muss sich der Vorfall zwischen 14.45 Uhr und 15.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Bus kollidiert mit Begrenzungspfosten

Beim Befahren der Straße "An der Bohlenbrücke" (Werrabrücke) in Richtung "An der Schlagd" ist ein 33-Jähriger aus Hann. Münden mit einem Omnibus in einer Rechtskurve mit einem der dortigen Fahrbahnbegrenzungspfosten kollidiert. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr. Der Schaden an dem Bus wird mit 2500 Euro angegeben, dazu kommt ein Schaden von 250 Euro an dem Pfosten.

