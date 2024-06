Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.06.2024 -3-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Lkw und Kleintransporter kollidieren beim Rückwärtsfahren; Schaden 5050 Euro

In der Thüringer Straße in Eschwege sind heute Morgen gegen 07.45 Uhr ein 48-Jähriger aus Meinhard und ein 58-Jähriger aus Weimar mit ihren Fahrzeugen rückwärts zusammengestoßen, wodurch einen Sachschaden von über 5000 Euro entstand. Der 48-Jährige hatte zur Unfallzeit einen Kleintransporter rückwärts von einem Firmengelände gesteuert, zeitgleich hatte der 58-Jährige einen Lkw mit Anhänger rückwärts in Richtung der Firmenausfahrt rangiert, wo die beiden Fahrzeuge im Heckbereich schließlich aneinanderstießen. Während der Kleintransporter mit 5000 Euro Schaden nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist an dem Lkw bzw. dem Anhänger lediglich ein leichter Schaden in Höhe von 50 Euro entstanden.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte auf die Außenwände der Großsporthalle in der Straße "Im Eilse" in Bad Sooden-Allendorf mehrere Graffiti mittels roter und schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Der Schaden wird mit 150 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell