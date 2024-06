Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.06.2024 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Beim Einparken Auto beschädigt; Schaden 2000 Euro

Im Höhenweg in Eschwege hat eine 18-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf beim Einparken in den dortigen Parkbuchten mit ihrem Auto ein geparktes Auto beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Montag um 08.10 Uhr. Das Auto der 18-Jährigen und der geparkte Wagen eines 20-Jährigen aus Eschwege trugen dabei jeweils einen Streifschaden in Höhe von 1000 Euro davon.

Vorfahrt genommen; Schaden 5000 Euro

Eine 74-jährige Autofahrerin aus Sontra hat am Montagmorgen einen Unfall mit 5000 Euro Schaden verursacht. Die Frau befuhr gegen 09.10 Uhr den Zubringer von der B 452 in Richtung Heuberg. Am Einmündungsbereich zur Heubergstraße bog die Frau vom Zubringer nach links in die Heubergstraße ein, wobei sie den bevorrechtigten Pkw eines 38-Jährigen aus Eschwege übersah, der die Heubergstraße in Richtung "Andreashöhe" befuhr. Am Auto der 74-Jährigen entstand bei der folgenden Kollision ein Schaden von 3000 Euro. Zudem musste ihr Auto abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden an dem anderen Pkw beläuft sich auf 2000 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Ermittlungen richten sich gegen 85-jährigen Autofahrer

Am Montagnachmittag ist gegen 14.25 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thrüringer Straße in Eschwege ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Spurenlage nach hat der Verursacher aus der gegenüberliegenden Parkbucht rückwärts ausgeparkt, hat dabei mehrmals rangiert und ist dabei dann gegen einen schwarzen Pkw Ford gestoßen, welcher an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde (Schaden 1000 Euro). Der Verursacher hat sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt. Mittlerweile ermittelt die Polizei in Eschwege aber gegen einen 85-jährigen Autofahrer aus Meinhard, der den Unfall verursacht haben soll.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Noltinastraße in Berkatal-Frankenhain ist am Montag zwischen 11.20 Uhr und 11.45 Uhr ein als Torpfosten dienender Stein durch ein unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Rangieren bzw. Rückwärtsfahren komplett zerstört worden. Der Schaden beläuft sich hier auf 2000 Euro. In Betracht kommt evtl. ein Lkw als verursachendes Fahrzeug. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Im Vorbeifahren Auto gestreift; Schaden 3000 Euro

Eine 49-jährige Autofahrerin aus Berkatal hat am Montag gegen 16.10 Uhr in der Niederhoner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts aus Unachtsamkeit ein anderes Auto gestreift. Es handelte sich hierbei um den Pkw eines 61-Jährigen aus Meinhard, der in der Niederhoner Straße in einer Parkbucht stadtauswärts auf der rechten Seite ordnungsgemäß geparkt stand. Die Schäden an den Fahrzeugen liegen jeweils bei 1500 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße K 20 zwischen Markershausen und Nesselröden, bei dem der Verursacher flüchtig ist. Ein bislang noch unbekannter Traktor mit Mähaufsatz befuhr die K 20 in Richtung Markershausen, entgegen kam ein 59-jähriger Autofahrer in seinem Pkw. Laut Unfallbericht geriet der Traktor vermutlich in Folge der Mäharbeiten über die Mittellinie, wo er dann mit dem entgegenkommenden Pkw seitlich kollidierte, wodurch an dem Pkw ein Schaden von 1000 Euro entstand. Als der Autofahrer gewendet hatte und zur Unfallstelle zurückgekehrt war, war der Traktor nicht mehr vor Ort. Hinweise zu dem beteiligten Traktor mit Mähaufsatz an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Wildunfälle

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Sontra ist am Montag um kurz nach 15.00 Uhr mit einem Reh kollidiert, als sie die Kreisstraße K 23 aus Richtung Grandenborn kommend befuhr. Das Tier lief nach dem Aufprall davon, der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1500 Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist um kurz nach Mitternacht ein 66-jähriger Autofahrer aus Rotenburg a.d.F. auf der Landesstraße L 3245 zwischen Weißenborn und Gut Laudenbach ebenfalls mit einem Reh zusammengestoßen. Auch hier lief das Tier nach der Kollision davon. Der Schaden liegt in dem Fall bei 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug beschädigt Begrenzungspfosten

In Witzenhausen hat am Montagabend um kurz nach 19.00 Uhr ein aus Kroatien stammender 53-Jähriger mit einem Sattelzug drei Fahrbahnbegrenzungspfosten beschädigt. Der Vorfall ereignete sich beim Befahren der Werrabrücke (An der Bohlenbrücke) und dann beim Rechtsabbiegen in die Straße "An der Schlagd", wo er die Pfosten im Kurvenbereich streifte. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

