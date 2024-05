Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer nach Unfall gesucht

Waren (Müritz) (ots)

Dienstagabend, kurz nach 18:00 Uhr, ist ein Radfahrer gegen ein abbiegendes Auto gefahren. Der 63-jährige Radler war in Waren auf der Mozartstraße aus Richtung Röbeler Chaussee kommend unterwegs und wollte scheinbar in die Goethestraße nach rechts abbiegen. Ein Auto hatte Grün und ist in dem Moment auch in die Goethestraße abgebogen. Der Radfahrer ist gegen die hintere rechte Seite des PKW gestoßen und dann gefallen. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beim Einsatz der Polizei vor Ort hat er knapp 1,6 Promille gepustet.

Das Auto fuhr weiter in die Goethestraße hinein. Es soll ein grauer Kleinwagen gewesen sein, der hinten rund sei. Es könnte sein, dass der Autofahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt hat.

Wer sich nun als Autofahrer angesprochen fühlt, wendet sich bitte an die Polizei in Waren unter 03991/1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de Diese Kontaktmöglichkeiten können ebenfalls mögliche Zeugen nutzen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall haben.

Der Radfahrer ist deutscher Staatsangehöriger.

