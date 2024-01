Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ins Auto gezogen - Zeugensuche + Außenspiegel verbogen

Friedberg (ots)

Glauburg- Stockheim: Ins Auto gezogen - Zeugensuche

Die Kriminalpolizei Wetterau sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montag, 22. Januar, gegen 13.55 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Den Angaben einer 21-jährigen Anzeigenerstatterin zufolge hielt ein PKW neben ihr, den ein ihr flüchtig bekannter Mann fuhr. Dieser zog sie offenbar gegen ihren Willen ins Auto und fasst sie auf sexuelle Weise an. Sie wehrte sich dagegen und schaffte am Ortsausgang Richtung Bleichenbach die Flucht aus dem Fahrzeug. Hierbei handelte es sich um einen blauen VW Golf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der informierten Polizei führten zur vorläufigen Festnahme eines 56-jährigen Tatverdächtigen, der aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen wurde. Für die andauernden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und die Angaben bestätigen oder ergänzen können (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen: Außenspiegel verbogen

Unbekannte beschädigten einen Außenspiegel eines schwarzen VW Taigo, indem sie die Halterund so verbogen, dass der Spiegel schief steht. Der etwa 800 Euro hohe Schaden entstand zwischen Samstag, 20. Januar, 23 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Büdingen entgegen (Telefonnummer 06042/96480).

