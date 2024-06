Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.06.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Jetzt zur Anzeige gebracht wurde der Diebstahl eines schwarzen Pedelecs der Marke Cube (Modell: Reaction Hybrid Performance 62) im Wert von ca. 3160 Euro. Unbekannte Täter klauten das Rad am 17.06.2024 (Montag) gegen 00.11 Uhr von einem Privatgrundstück in der Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf. Das Rad war dort unter einem Carport abgestellt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 500 Euro

Beim Einfahren in eine linksseitig gelegene Parklücke im Höhenweg in Eschwege ist eine 61-jährige Autofahrerin aus Eschwege aus Unachtsamkeit leicht mit einem geparkten Auto kollidiert. Der Schaden liegt bei insgesamt 500 Euro, wobei 200 Euro Schaden auf den Pkw der Verursacherin entfallen.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Samstag ist einer 78-jährigen Seniorin aus Polizei Bad Sooden-Allendorf das Portemonnaie beim Einkaufen aus der Einkaufstasche geklaut worden. Der Diebstahl ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Aldi-Markt in der Werrastraße. Das Stehlgut umfasst neben dem Portemonnaie Bargeld, Führerschein- und Ausweisdokumente und Scheckkarten. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Am Sonntagnachmittag sind ein 38-Jähriger aus Kaufungen und ein 43-Jähriger aus Kassel beim Besuch der Mohnfelder in Meißner-Germerode in ein Streitgespräch geraten. Im Zuge des Streits kam es letztlich zu einem Gerangel, bei dem der 43-Jährige leicht verletzt wurde und zudem Beschädigungen an seiner Oberbekleidung und seiner Brille davontrug. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls, der sich gegen 13.25 Uhr zugetragen hat, Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Hinterlandstraße in Oberhone ist ein blauer VW Up beschädigt worden, der auf dem Parkplatz bei der Grillhüte Oberhone geparkt stand. Der Verursacher ist flüchtig, der Schaden an dem VW Up befindet sich linksseitig an der hinteren Stoßstange und wird auf 500 Euro geschätzt. Ereignet hat sich der Unfall am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Mit Laterne kollidiert; Schaden 2000 Euro

Am gestrigen Sonntag ist ein 49-jähriger Autofahrer aus Eschwege aus Unachtsamkeit mit einer Laterne kollidiert. Der Mann wollte um 12.25 Uhr im Eschenweg mit seinem Wagen ausparken und übersah dabei eine auf einem Grünstreifen befindliche Laterne. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 2000 Euro, wobei je 1000 Euro auf Pkw und Laterne entfallen.

Auffahrunfall; Schaden 4000 Euro

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Wanfried ist am Sonntag um kurz nach 17.00 Uhr auf den Wagen einer 56-Jährigen aus Berlin aufgefahren. Beide Fahrzeuge befuhren in Wanfried die B 250 von der Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Treffurt. Als die 56-Jährige nach links in die Treffurter Straße abbiegen wollte und abbremste, erkannte dies die 26-Jährige zu spät und fuhr auf. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 500 Euro bei der Verursacherin und 3500 Euro am Auto der 56-Jährigen.

Wildunfälle

Ein 34-Jähriger aus Niestetal ist am Sonntagabend mit einem unbekannten Kleintier kollidiert, als er gegen 23.00 Uhr auf der B 452 von Reichensachsen nach Eschwege unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision vom Unfallort. Der Schaden am Auto des Mannes wird auf 1000 Euro beziffert. Gegen 23.36 Uhr am Sonntagabend ereignete sich ein weiterer Wildunfall auf der K 46 zwischen Orferode und Hitzerode. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Berkatal erfasste kurz vor der Ortslage von Hitzerode ein Reh, welches später seinen Verletzungen erlag. Der Unfallschaden beläuft sich in dem Fall auf 2500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Guxhagen ist am frühen Montagmorgen um kurz vor 02.30 Uhr mit einem Dachs zusammengestoßen. Das Tier überquerte die Fahrbahn der Landesstraße L 3302 kurz vor der Ortschaft von Stiedenrode. Nach dem Zusammenstoß verschwand das Tier vom Unfallort. Der Unfallschaden am Pkw wird mit 500 Euro angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

