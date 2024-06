Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.06.2024

Eschwege (ots)

Wildunfall

Ein Schaden von 5000 Euro entstand bei einem Wildunfall am Freitagmorgen. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf war gegen 05.55 Uhr auf der Landesstraße L 3239 Kammerbach nach Dudenrode unterwegs, als er mit einem Wildschwein kollidierte. Das Tier verendete am Unfallort.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht jeweils Zeugen

(1) In der Ortslage von Abterode ist am Donnerstag eine 68-jährige Autofahrerin von einem Lkw überholt worden. Dabei verursachte der Lkw Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite, fuhr danach aber unbeirrt weiter. Jetzt hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen nach dem Lkw aufgenommen. Laut Unfallbericht war die aus Göttingen stammende Frau gegen 14.26 Uhr mit ihrem Pkw Kia Rio von Wolfterode in Richtung Abterode gefahren und war dann in der Ortslage von Abterode nach rechts in den Steinweg (L 3241) in Fahrtrichtung Vockerode eingebogen. Unmittelbar nach dem Einbiegevorgang sei sie dann von einem Lkw überholt worden, der dabei dann die gesamte Fahrerseite ihres Autos beschädigte, dann aber ohne anzuhalten weiter gefahren sei. Der Schaden beläuft sich lt. Unfallbericht auf 10.000 Euro. Der Auflieger/Anhänger des verursachenden Lkw könnte die Kennzeichenkennung BS- gehabt haben.

(2) Ermittlungen nach einem unbekannten Unfallverursacher hat die Polizei Eschwege außerdem in Bad Sooden-Allendorf aufgenommen. Zwischen Mittwoch und Donnerstag 13.10 Uhr ist hier in der Klausbergstraße ein brauner VW 7 HC beschädigt worden, der in einer Einfahrt stand. Ursächlich könnte ein Rangiervorgang eines anderen Fahrzeugs gewesen sein. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege entgegen unter 05651/925-0.

Weitere Verkehrsunfallflucht in Witzenhausen

(3) Auf dem Parkplatz des Universitätsgeländes in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen ist ein geparkter weißer VW Polo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden (Schrammen u. Kratzer) befindet sich an der linken, vorderen Stoßstange und beläuft sich auf 750 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen 07.00 Uhr und 11.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 44-Jähriger aus Witzenhausen kollidierte am Freitagmorgen gegen 07.38 Uhr mit einem Rehbock auf der L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen. Das Tier lief nach der Kollision davon. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 3500 Euro.

Kirschen im Wert von 4000 Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen wurde jetzt ein Diebstahl von mehreren hundert Kilo Kirschen zur Anzeige gebracht. Demnach haben sich unbekannte Täter zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Donnerstag 11.00 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einer Kirschenplantage in Unterrieden (Flurstück Weidesse) verschafft, brachen zunächst in eine dortige Gerätehütte ein und entwendeten mit Hilfe von Kunststoffkisten insgesamt rund 500 kg Kirschen im Wert von 4000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

