Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.06.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen nach einem unbekannten Fahrer eines Sattelzuges hat die Polizei in Eschwege am Mittwoch aufgenommen, nachdem es gegen 12.45 Uhr auf der B 7 zwischen Waldkappel und dem Autobahnanschluss zur A 44 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Sattelzugmaschinen gekommen war. Während ein Beteiligter sich nach der Kollision unerlaubt entfernte, blieb ein aus Rumänien stammender 36-Jähriger mit dem beschädigten linken Außenspiegel seiner Zugmaschine an der Unfallstelle zurück und brachte den Unfall zur Anzeige. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Auffahrunfall (1); Schaden 6000 Euro

An der Kreuzung Goldbachstraße/Ecke Wolfsgraben musste am Mittwochvormittag gegen 10.39 Uhr eine 63-jährige Autofahrerin aus Waldkappel verkehrsbedingt anhalten, als sie in den Kreuzungsbereich einfahren wollte. Ein 60-Jähriger aus Herleshausen, der einen Linienbus fuhr, hielt zunächst hinter Frau an. Der 60-Jährige fuhr dann aber offenbar zu früh wieder an, obwohl die Dame weiterhin auf eine passende Gelegenheit zum Einfahren in die Kreuzung wartete, so dass es in Folge dessen zum Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und den Pkw kam. Die bei dem Unfall entstandenen Schäden werden auf 4000 Euro (Pkw) und 2000 Euro (Bus) beziffert.

Auffahrunfall (2); Schaden 2600 Euro

Auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Bahnhof kam es am Mittwochmittag um kurz nach 14.00 Uhr zu einem Auffahrunfall, als ein 35-Jähriger aus Arenshausen aus Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Auto einer 24-Jährigen aus Meißner aufgefahren war. Die Schäden beziffern sich in dem Fall auf 1000 Euro am Wagen des Verursachers, bzw. auf 800 Euro am Wagen der 24-Jährigen.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel; Schaden 1750 Euro

Am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr verursachte ein 81-Jähriger Autofahrer aus Waldkappel in der Reichensächser Straße in Eschwege einen Unfall, als er in Fahrtrichtung stadtauswärts, zwischen Pontanistraße und Landgrafenstraße, vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei übersah er den Wagen eines 66-Jährigen aus Wanfried und stieß mit diesem zusammen. Am Auto des Verursachers entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 750 Euro, der wagen des 66-Jährigen wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Ein schwarz-graues Trekkingrad (Pedelec) der Marke "Cube" (Modell: Kathmandu Hybrid EXC 625) im Wert von 3500 Euro ist in Oberdünzebach vom Hof eines Privatgrundstücks geklaut worden. Ereignet hat sich der Diebstahl am gestrigen Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Straße "Zur Warthe". Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell