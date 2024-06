Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.06.2024 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Im Vorbeifahren Auto beschädigt; Schaden 4000 Euro

Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Eschwege hat eine 49-jährige Autofahrerin aus Neuhof aus Unachtsamkeit das geparkte Auto eines 65-Jährigen aus Volkerode beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 08.05 Uhr, die Schäden belaufen sich auf 1000 Euro und 3000 Euro.

Parkrempler

Beim Einparken auf einem Parkstreifen in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf hat eine 38-jährige Autofahrerin aus der Kurstadt den geparkten Wagen eines 25-Jährigen aus der Gemeinde Meißner beschädigt. An dessen Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von 500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Dienstag gegen 16.00 Uhr.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr in der Luisenstraße, Bereich Einmündung Elsa-Brändström-Straße, ein grauer 1-er BMW im Vorbeifahren beschädigt worden. Der mutmaßliche, flüchtige Verursacher war offenbar in Fahrtrichtung Reichensächser Straße unterwegs und beschädigte dann den linken Außenspiegel des BMW. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege wurde am Mittwoch ein Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht, der sich bereits letzte Woche zwischen Mittwoch (12.06.24) 08.00 Uhr und Freitag (14.06.24) 12.00 Uhr ereignet hat. Unbekannte klauten hier ein schwarz-orangefarbenes Mountainbike der Marke Scott (Modell: Bike Aspect 950). Der Stehlschaden samt Schloss liegt bei 640 Euro. Das Rad war zur Tatzeit in Eschwege im Südring bei dem Beruflichen Gymnasium vor dem Schulgebäude in einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Versuchter Einbruch in Autovertrieb; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt angezeigt wurde, haben unbekannte Täter zwischen Samstag 17.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr versucht, in die Geschäftsräume eines Auto- und Zweiradhändlers in der Mühlbergstraße in Sontra einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam in das Gebäude über die Haupteingangstür einzudringen, schafften es aber letztlich nicht in das Gebäude. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Weiterer Fahrraddiebstahl angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagabend 17.30 Uhr und Mittwoch 09.30 Uhr ist in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen ein goldfarbenes Pedelec der Marke KTM (Modell: MACINA Tour 10 P5 Da) geklaut worden. Das Rad im Wert von ca. 2900 Euro war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt, wobei die Haustür nicht verschlossen, sondern tagsüber frei zugänglich war. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell