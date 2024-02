Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Freitag, den 16.02.2024 zwischen 08:40 und 08:50 Uhr musste ein grauer BMW einem aus dem Gegenverkehr kommenden LKW ausweichen. Dabei touchierte der BMW einen schwarzen VW Golf. Der VW Golf war ordnungsgemäß am Straßenrand in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 105 abgestellt. Der BMW beschädigte dabei seinen Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Der Golf wurde dabei an dem linken Außenspiegel beschädigt. Der LKW Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf 250,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell