POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach Unfall mit zwei Toten auf der A 5/Autobahnpolizei sucht weitere Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend (22.02.), gegen 23.00 Uhr, in Höhe der Anschlussstelle Langen/ Mörfelden-Walldorf, bei dem ein 51 Jahre alter Fahrer eines Langholztransporters und ein 67-jähriger Autofahrer auf der A 5 ums Leben kamen, suchen die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder anderweitig relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, die der Polizei bei der Rekonstruktion des Unfalls weiterhelfen könnten. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 in Verbindung zu setzen.

In die Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt zudem ein Unfallsachverständiger eingebunden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5720225

