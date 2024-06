Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte Geldbörsendiebe gehen mit geklauter Scheckkarte mehrmals einkaufen; 40-jährige Frau gleich in mehrfacher Hinsicht geschädigt

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Ein bei der Polizei in Witzenhausen zur Anzeige gebrachter Geldbörsendiebstahl hatte für die geschädigte 40-jährige Besitzerin aus Hohengandern gleich in mehrfacher Hinsicht schädigende Folgen. Neben dem Diebstahl des Portemonnaies kam es in der Folge dazu, dass die Diebe eine bei dem Diebstahl erlangte EC-Karte der Geschädigten mehrfach missbräuchlich verwendeten und ihr auf diesem Wege noch weiteren finanziellen Schaden zufügten.

>>>Geldbörsendiebstahl; Schaden 50 Euro

Der Geldbörsendiebstahl ereignete sich am Dienstag in der Mühlstraße in Witzenhausen. Die Geschädigte hatte hier ihre Geldbörse in einer Handtasche gegen 07.50 Uhr teilweise unbeaufsichtigt im Aufenthaltsraum eines Verlagsgebäudes abgestellt, zu welchem sich die Diebe dann Zutritt verschafft hatten. In der Geldbörse befanden sich neben Ausweisdokumenten, diversen Papieren auch ein Schlüssel und eine EC-Karte. Der Stehlwert lag in dem Fall bei insgesamt 50 Euro.

>>>Teile des Diebesgutes in Bio-Mülltonne aufgefunden

Am Dienstagnachmittag erhielten die Beamten der Polizei Witzenhausen dann gegen 14.30 Uhr Besuch von einem Hausmeister des Witzenhäuser Universität. Dieser hatte in einer Bio-Mülltonne auf dem UNI-Gelände Teile des Diebesgutes aufgefunden, die daraufhin der 40-Jährigen wieder ausgehändigt werden konnten. Weiterhin verschwunden blieben u.a. aber die EC-Karte und ein Schlüssel.

>>>Geklaute EC-Karte mehrfach missbräuchlich benutzt

Wie sich später herausstellte, hatte die Diebe die geklaute EC-Karte noch am selben Tag in unterschiedlichen Geschäften in der Innenstadt von Witzenhausen missbräuchlich eingesetzt, bevor die Geschädigte die Sperrung der Karte veranlassen konnte. So wurden im Aldi-Markt an der Bohlenbrücke um 13.08 Uhr und 15.03 Uhr jeweils Lebensmittel im Wert von knapp unter 40 Euro gekauft. In einer Tankstelle in der Mündener Straße erwarben die Täter Artikel im Wert von mehr als 30 Euro. Im Herkules-Markt in der Bischhäuser Aue setzten die Täter dann die Karte am Dienstagnachmittag um 14.38 Uhr für einen Einkauf von knapp 30 Euro ein. Ein weiterer Einkauf mit rund 50 Euro erfolgte am Nachmittag durch die Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der Brückenstraße.

>>>Hinweise erbeten

Die Polizei in Witzenhausen hat in den genannten Fällen die Ermittlungen wegen Diebstahls und Computerbetruges aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

