POL-ESW: Pressebericht 25.06.2024 -2- Einbrüche u. Sachbeschädigung

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl aus Wohnwagen; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Campingplatz Meinhardsee in Meinhard-Jestädt haben sich unbekannte Täter zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Montag 23.30 Uhr auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt zu einem Wohnwagenanbau verschafft. Die Täter konnten im Inneren einen Bargeldbetrag an sich bringen und entkamen anschließend unerkannt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Im Wacholderweg haben Unbekannte einen schwarzen Seat Ibiza am Heck und an den Felgen mit silberner Farbe besprüht. Dadurch ist an dem Wagen ein Schaden von 1000 Euro entstanden. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Wochenende zwischen Freitag 16.00 Uhr und Samstag 13.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Keller; Polizei sucht Zeugen

In einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau haben Unbekannte einen Kellerraum gewaltsam aufgebrochen, letztlich aber nichts geklaut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf 250 Euro. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Mehrfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

In Hubenrode in der Straße "Zum Böning" sind am vergangenen Wochenende Einbrecher am Werk gewesen. Zwischen Freitag 15.30 Uhr und Montag 09.30 Uhr hatten sich die Täter Zutritt zu einem Haus an der Ortsrandlage verschafft, dabei ein Fenster aufgebrochen und das Haus anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter konnten dabei Bargeld und Schmuck in 4-stelliger Höhe an sich bringen. Zudem richteten die Täter bei dem Einbruch ca. 1500 Euro Sachschanden an. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in dem Fall jetzt die Eschweger Kripo, die um Hinweise unter 05651/925-0 bittet.

Einbruch in Werkstatt; Polizei sucht Zeugen

In Neu-Eichenberg ist zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr in einen Werkstattraum in der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Der auf einem landwirtschaftlichen Anwesen befindliche Raum wurde von den Tätern gewaltsam aufgebrochen. Die Täter stahlen aus der Werkstatt dann diverse Werkzeuge der Marke Makita, darunter eine Schlagbohrmaschine, einen Winkelschleifer, eine Fettpresse, einen Schlagschrauber und zwei Kettensägen. Zudem ließen die Täter die dazugehörigen Akkus mitgehen. Der Stehlschaden wird mit 2500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

