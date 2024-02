Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Wer kennt diesen Mann?

Lippstadt / Geseke (ots)

Mit Beschluss vom 16. Januar 2024 ordnete das Amtsgericht Arnsberg die Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang unbekannten Täter an.

Am 22. April 2023 vergaß ein 26-jähriger Mann auf der Zugfahrt von Welver nach Soest seinen Rucksack im Zug. In dem Rucksack befanden sich Personaldokumente, ein Navigationsgerät und eine Schreckschusswaffe inklusive Munition.

Eine Absuche nach dem Rucksack in der Regionalbahn durch das informierte Zugpersonal am Endhaltebahnhof in Geseke verlief negativ.

Die Auswertungen der gesicherten Videoaufzeichnungen aus dem Zug ergaben, dass der unbekannte Täter im Bahnhof Lippstadt in den Zug einstieg, den Rucksack während der Fahrt an sich nahm und den Zug in Geseke verließ.

Laut Beschluss des Amtsgerichtes Arnsberg werden die gesicherten Fotos des Unbekannten für die Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:

http://tinyurl.com/2btaxxkt

Die Bundespolizeiinspektion Münster ermittelt wegen Diebstahls und fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Münster unter der Telefonnummer 0251/97437-0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell