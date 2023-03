Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Audi A4 stark beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Montag (20. März 2023), 18:00 Uhr bis Dienstag (21. März 2023), 06:20 Uhr, kam es an der Briener Straße in Kleve, zu einer Unfallflucht. Ein in entgegen der Fahrtrichtung, auf einem Parkstreifen, abgestellter schwarzer Audi A4 wurde dabei stark an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Halterin musste nach ihrer Rückkehr zum Auto, diverse Lackschäden sowie Dellen an der rechten Fahrzeugseite wahrnehmen. Außerdem waren der rechte Außenspiegel sowie ein Türgriff abgerissen worden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell