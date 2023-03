Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Sperrung während der Unfallaufnahme

Weeze (ots)

Am Dienstag (21. März 2022) um 13.35 Uhr ereignete sich auf der Gocher Straße in Weeze in Höhe der Autobahnauffahrt ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Goch befuhr mit seinem BMW die Bundesstraße 9 aus Weeze kommend und beabsichtigte an der Anschlussstelle Goch in Richtung Köln auf die Autobahn 57 aufzufahren. Beim Linksabbiegen übersah er den entgegenkommenden 53-jährigen Mann aus Goch, der mit seinem VW in Richtung Weeze fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW ins Feld geschleudert. Der 25-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Der Verdacht, dass Betriebsstoffe aus dem BMW ausgelaufen sein könnten, bestätigte sich nicht. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab. Beide Fahrzeug erlitten Totalschaden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell