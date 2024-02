Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Taschendieb auf frischer Tat

Düsseldorf (ots)

Ein junger Mann (23) entwendete am Donnerstagabend (01. Februar), um 18.20 Uhr zwei Reisenden ihr Hab und Gut in einem Zug. Bundespolizisten konnten den Dieb stellen, der Wache zuführen und das Diebesgut den Eigentümern überreichen. Eine Untersuchungshaft wurde angeregt.

Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten im ICE 848 den bereits bekannten 23-jährigen syrischen Staatsangehörigen dabei, wie dieser bestimmte Personen sowie Bereiche ausspähte. Kurz vor Halt am Haltepunkt Düsseldorf Flughafen, stand er auf, entnahm einen Koffer aus der Ablage und versuchte den Zug zu verlassen. Dies konnte durch die Beamten der Bundespolizei unterbunden werden. Die Uniformierten nahmen den Koffer an sich und forderten das Zugpersonal auf, einen Ausruf innerhalb des Zuges zu starten, um den rechtmäßigen Eigentümer des Koffers ausfindig zu machen. Zeitgleich meldete sich eine Reisende (37) und gab an, dass ein unbekannter Mann ihr das Portmonee mit zwei Geldkarten, eine Sonnenbrille sowie Zigaretten entwendet habe.

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten das Diebesgut aufgefunden und der Geschädigten übergeben werden. Der Koffer konnte ebenfalls seinem rechtmäßigen Besitzer (52) übergeben werden. Die eingesetzte Streife nahm den 23-Jährigen vorläufig fest und verbrachte ihn nach Halt am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf die nahegelegene Dienststelle.

Der junge Mann wurde dem Polizeigewahrsam Düsseldorf übergeben. Eine Untersuchungshaft wurde angeregt. Bundespolizisten leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell