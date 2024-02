Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte bedrohen und attackieren Bahnmitarbeiter - Bundespolizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 30. Juni 2023 in einem Regionalexpress eine Zugbegleiterin beleidigt, bedroht und versucht haben sollen zu schlagen.

Gegen 12 Uhr befand sich die Bahnmitarbeiterin in der RE 17. Die beiden Männer stiegen beim Halt in Arnsberg in den Zug. Während einer Fahrkartenkontrolle stellte sich heraus, dass einer der Unbekannten nicht in Besitz eines gültigen Tickets war. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, da der Mann sich nicht ausweisen wurde. Anschließend bedrängte der Aggressor die 62-Jährige, beleidigte diese und drohte ihr mit dem Tod. Zudem versuchte er mit den Fäusten nach ihr zu schlagen. Daraufhin flüchtete die Deutsche in den hinteren Teil des Waggons. Beim Halt in Arnsberg-Oeventrop griff der Triebfahrzeugführer ein und führte den Verdächtigen aus dem Zug. Dabei griff der andere Fremde den 61-Jährigen körperlich an und bedrohte diesen. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Arnsberg die Öffentlichkeitsfahndung mit den Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Männer eine schwarze Jacke mit einem weißen Nike-Logo, eine blaue Jogginghose, schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationsstreifen und eine Brille. Der andere war mit einer weißen Basecap, einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Jeans, sowie schwarzen Turnschuhe bekleidet.

Die Tat ereignete sich am 30. Juni 2023, zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr in der RE 17 von Arnsberg Hauptbahnhof nach Arnsberg-Oeventrop. Wer kennt die Personen auf dem Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen /2024/oefa_12_2024.html>

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell