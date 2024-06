Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahrzeug mit Diebesgut angehalten; Fahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Eine Streife der Eschweger Polizei hat am Dienstag einen Pkw zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem kontrollierten Fahrer ergaben sich im Zuge der Kontrolle Verdachtsmomente hinsichtlich des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. In der weiteren Folge polizeilicher Maßnahmen wurde in dem Fahrzeug dann auch noch mutmaßliches Diebesgut aufgefunden, was neben dem Fahren unter Drogeneinfluss ebenfalls noch weitere strafrechtliche Ermittlungen zur Folge hat.

>>>38-jähriger Autofahrer steht unter dem Einfluss von Drogen

Eine Streife der Eschweger Polizei entschloss sich am Dienstagnachmittag zu einer Fahrzeug- und Personenkontrolle in der Reichensächser Straße in Eschwege. Gegen 16.15 Uhr hielten die Beamten hier ein Fahrzeug an, in welchem ein 38-Jähriger als Fahrer und ein 39-Jähriger als Beifahrer unterwegs waren. Während der Kontrolle ergaben sich gegenüber dem Fahrer Verdachtsmomente, dass dieser Cannabis und Kokain konsumiert hatte. Entsprechende Strafverfolgungsmaßnahmen wurden daraufhin eingeleitet. In dem Zusammenhang wird sich der 38-Jährige neben dem Fahren dann auch für den Besitz und Erwerb der Rauschmittel strafrechtlich verantworten müssen.

>>>Diebesgut im Pkw aufgefunden

Im Zuge der Kontrollmaßnahme stießen die Beamten in dem Fahrzeug der beiden Männer auf eine größere Menge an Parfüm- und Kosmetikverpackungen. Insgesamt fanden die Beamten z.T. noch originalverpackte Ware im Wert von insgesamt 2300 Euro auf und stellten diese sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stammen die Artikel aus mehreren Diebstählen bei diversen Drogeriemärkten.

>>>Beide Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland

Weitere Überprüfungen bei dem 38-jährigen Fahrer und dem 39-jährigen Beifahrer ergaben schließlich, dass die aus Rumänien stammenden Männer in Deutschland aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügen. Daraufhin wurden beide vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam eingeliefert, wo sie die Nacht verbrachten.

Am heutigen Mittwoch wurden die beiden Männer dann weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen, u.a. wurde bei beiden eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt.

Wegen der aufgefundenen und sichergestellten Kosmetika hat das Kommissariat für Eigentumskriminalität der Kripo Eschwege nun Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen.

>>>Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel sind die beiden Männer nach dem Entrichten einer Sicherheitsleistung am Mittwochvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

