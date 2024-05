POL-BOR: Bocholt - Dreiste Pedelec-Diebe

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, B 70; Unfallzeit: 30.05.24, gegen 14.20 Uhr; Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde am Donnerstag eine 58-jährige aus Ahaus-Ottenstein. Die Pedelecfahrerin hatte den Radweg an der B 70 in Richtung Vreden befahren. In Höhe der K 23 verließ sie gegen 14.20 Uhr den Radweg, um die B 70 zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Motorradfahrer ...

