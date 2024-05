Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autos zerkratzt

Vreden (ots)

Tatzeit: Nacht zum 28.05.24

Tatorte: Domhof und Jan-Elsbeck-Straße;

In der Nacht zum Dienstag wurde an zwei Autos der Lack zerkratzt und damit ein Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Die Tatorte befinden sich auf der Straße Domhof und der Jan-Elsbeck-Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell