Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Aldingen und Denkingen- drei leicht verletzte Personen (22.05.2024)

Denkingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr hat sich auf der Landesstraße 433 zwischen Aldingen und Denkingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 57-jähriger VW Golf-Fahrer war auf der L 433 aus Richtung Aldingen herkommend unterwegs und kam aus bislang nicht bekannten Gründen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 33-jährigen Mannes kollidierte. Aufgrund des Aufpralls verletzten sich die beiden Autofahrer sowie die Beifahrerin im Mercedes leicht. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um alle Verletzten und brachte sie in umliegende Kliniken. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Sachschaden auf rund 8.000 Euro. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell