Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Schule ein und randalieren (17./21.05.2024)

Gaienhofen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen sind Unbekannte in eine Schule in der Schulstraße eingebrochen und haben dort randaliert. Die Täter schlugen zunächst ein Fenster im hinteren Teil der Hermann-Hesse-Schule ein und gelangten so in die Innenräume. Dort beschädigten sie diverse Gegenstände und verursachten dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zudem drehten sie die Wasserhähne in den Toiletten auf, so dass diese über einen unbestimmten Zeitraum ununterbrochen liefen.

Zeugen, die über das Wochenende Verdächtiges im Bereich der Schule beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07735 97100, beim Polizeiposten Gaienhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell