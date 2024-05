Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Abgestelltes Auto mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (21./22.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 7 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen blauen BMW, welcher am rechten Straßenrand auf der Wilhelmstraße abgestellt war, absichtlich beschädigt. Der Unbekannte zerkratze die komplette rechte Fahrzeugseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand und richtete so einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

