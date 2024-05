Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, B 70;

Unfallzeit: 30.05.24, gegen 14.20 Uhr;

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde am Donnerstag eine 58-jährige aus Ahaus-Ottenstein. Die Pedelecfahrerin hatte den Radweg an der B 70 in Richtung Vreden befahren. In Höhe der K 23 verließ sie gegen 14.20 Uhr den Radweg, um die B 70 zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Motorradfahrer aus Ahaus, der die B 70 ebenfalls in Richtung Vreden befahren hatte und den Zusammenstoß trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr vermeiden konnte. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzung zu. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell