Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.06.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr zwischen Pkw und Traktor; Traktor fährt weiter

Auf der Kreisstraße K 37 zwischen Weidenhausen und Eltmannshausen kam es am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Pkw und einem Traktor. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Meißner befuhr zur Unfallzeit die K 37 in Richtung Eltmannshausen. In einem Kurvenbereich kam der Frau ein grüner Traktor mit rotem Anhänger entgegen und streifte den Pkw im Vorbeifahren. Dabei ging der linke Außenspiegel an dem Auto zu Bruch, der Schaden liegt bei 500 Euro. Der Traktor setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Weidenhausen fort. Die Polizei in Eschwege ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der L 3459 zwischen Kirchhosbach und Bischhausen ereignete sich am frühen Mittwochmorgen eine Wildunfall mit einem Reh. Gegen 04.00 Uhr erfasste ein 29-jähriger Autofahrer aus Waldkappel das Tier, was danach am Unfallort verendete. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Autofahrer muss sich Blutentnahme unterziehen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben am gestrigen Dienstagabend in der Oberburgstraße ein Fahrzeug zur Verkehrskontrolle angehalten. Der angetroffene Fahrer, bei dem es sich um einen 39-Jährigen aus Leverkusen handelte, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dies ergab u.a. ein Atemalkoholtest, den die Beamten um 21.15 Uhr durchführten. Darüber hinaus gab es auch Anzeichen für den Konsum anderer Rauschmittel (Marihuana). Der Fahrer musste sich dann im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen wegen des Fahrens unter Rauschmitteln wurden eingeleitet.

Kennzeichen von zwei Autos gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes im Bornemannweg in Witzenhausen sind zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 07.45 Uhr von zwei Pkw jeweils beide amtlichen Kennzeichen geklaut worden. Betroffen sind ein roter Toyota Aygo mit den Kennzeichen WIZ-K 257 und ein schwarzer Seat Ibiza mit den Kennzeichen GÖ-RT 790. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell