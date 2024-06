Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.06.2024

Eschwege (ots)

Auffahrunfall zwischen Pkw und Roller; Rollerfahrer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Mittwoch um 10.10 Uhr ein 22-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, der mit einem Motorroller in der Bahnhofstraße in Eschwege auf den vorausfahrenden Kleintransporter eines 54-Jährigen aus Mühlhausen/Th. auffuhr. Der 22-Jährige hatte zu spät erkannt, dass der Kleintransporter in Höhe des tegut-Marktes nach rechts auf den dortigen Parkplatz abbiegen wollte und dementsprechend langsamer wurde. Bei dem Auffahrunfall kam der Rollerfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur ärztlichen Behandlung wurde der 22-Jährige mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallschäden beziffern sich auf 1000 Euro (Kleintransporter) und 500 Euro (Roller).

Geparktes Auto gestreift; Schaden 250 Euro

Eine 41-jährige Autofahrerin aus Wanfried hat am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in der Luisenstraße in Eschwege ein geparktes Auto gestreift. Beim Vorbeifahren an dem Auto in aufsteigender Richtung geriet die 41-Jährige mit ihrem rechten Außenspiegel an den linken Außenspiegel des anderen Autos, das in einer Parkbucht neben der Fahrbahn abgestellt war. Die Schäden sind eher geringfügig und belaufen sich auf 100 Euro bei der Verursacherin und auf 150 Euro bei dem anderen Pkw.

Autos kollidieren beim Parkplatz am Knaus-Campingpark

Ein Schaden von 7000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochmittag um kurz nach 13.00 Uhr in der Verlängerung des Postweges im Bereich "Am Werratalsee" bzw. beim Parkplatz des dortigen Campingplatzes. Ein 36-Jähriger aus Meißner kam mit seinem Wagen von dem Parkplatz und bog nach rechts in die Straße "Am Werratalsee" Richtung Postweg ein. Von links kommend war ein 55-Jähriger aus Schimberg in seinem Auto auf der Straße "Am Werratalsee" unterwegs, im Bereich der Parkplatzausfahrt kollidierten dann beide Autos. Die Schäden an den Pkw belaufen sich auf 5000 und 2000 Euro.

Fahrten unter Alkohol-/Drogeneinfluss

Die Beamten in Eschwege haben am Mittwoch einen 33-Jährigen aus Göttingen auf einem sog. "Segway" kontrolliert. Der Mann war mit dem Elektrokleinfahrzeug gegen 13.30 Uhr am Schloßplatz in Eschwege unterwegs. Im Rahmen der polizeilichen Kontrollmaßnahmen wurde mit dem 33-Jährigen auch ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf die Substanzen THC, Amphetamin und Kokain verlief. Eine Blutentnahme war die Folge. Ermittlungen wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Rauschmitteln sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen wurden eingeleitet.

Am gleichen Tag haben auch die Beamten in Sontra eine Einwohnerin bei einer Fahrt unter Rauschmitteln erwischt. Im Bereich Weldaer Straße kontrollierten sie um kurz vor 13.00 Uhr eine 59-jährige auf einem E-Scooter. Ein Alkotest ergab Hinweise auf Alkohol, ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf THC und Amphetamine. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen und im Auto überschlagen; Fahrer leicht verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Eisleben (LK Mansfeld-Südharz) ist am Mittwochvormittag ohne Fremdeinwirkung mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge dann in seinem Auto überschlagen. Der junge Mann war gegen 11.05 Uhr auf der Landesstraße L 3299 von Rommerode in Richtung Walburg unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er laut Unfallbericht aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich dabei dann mehrfach in seinem Wagen bevor er etwa 50 Meter weiter wieder auf seinen Rädern zum Stillstand kam. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Er trug bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen davon. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Vorfahrt genommen; Schaden 4500 Euro

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hat am Mittwoch gegen 13.25 Uhr einem Klein-Lkw mit Anhänger die Vorfahrt genommen, als er in Hessisch Lichtenau von der Poststraße nach links in die Biegenstraße einbiegen wollte. Der Klein-Lkw, der von einem 27-Jährigen aus Lohfelden gefahren wurde, war bevorrechtigt auf der Biegenstraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Poststraße/Biegenstraße trug der Verursacher einen Frontschaden an seinem Pkw in Höhe von 1500 Euro davon. Ein Schaden von 3000 Euro entfällt auf den Klein-Lkw.

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr Auto übersehen; Schaden 12.000 Euro

Ein 76-jährige Autofahrerin aus Großalmerode hat am Mittwoch in Trubenhausen ein Auto übersehen, als sie rückwärts von einem Grundstück in den fließenden Verkehr auf die Hauptstraße (B 451) einfahren wollte. Sie kollidierte dabei mit dem Wagen eines 33-Jährigen aus Witzenhausen, der bevorrechtigt auf der B 451 in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr. Die Schäden belaufen sich bei der Verursacherin auf 4000, an dem anderen Auto auf 8000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

