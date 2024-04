Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Aixheim, Lkr. Tuttlingen) Auf dem Aussiedlerhof Aixheim in ein Wohnhaus eingedrungen und Wertsachen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen-Aixheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, etwa in der Zeit zwischen 05.15 Uhr und 06.50 Uhr, ist ein unbekannter Täter im Bereich des Aussiedlerhofes Aixheim in der Straße Heidenbühl über eine unverschlossene Haustür in ein Wohngebäude eingedrungen. In dem Haus suchte der Unbekannte Räume, Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen ab. Hierbei erbeutete der Täter vorwiegend Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Mit dem Diebesgut flüchtete der Eindringling wieder aus dem Haus. Die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

