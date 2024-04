Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bergfelden, Lkr. Rottweil) Evangelisches Gemeindehaus mit Farbe beschmiert - Polizei bittet um Hinweise (23./24.04.2024)

Bergfelden (ots)

Der Polizeiposten Sulz bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochabend am Evangelischen Gemeindehaus in der Bernsteiner Straße verursacht haben. Die Täter besprühten sowohl die Fassade als auch das Hofpflaster des Anwesens mit unbekannten Zeichen in gelber Leuchtfarbe und beschädigten einen Holzzaun. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Sprayer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07454 9274-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell