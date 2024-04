POL-KN: Polizeipräsidium Konstanz zieht zur durchgeführten Geschwindigkeitskontrollwoche Bilanz

VS-Schwenningen (ots) - In VS-Schwenningen ist es am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Schwenninger Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide Unfallbeteiligten fuhren hintereinander in Richtung Villingen. Eine 31-Jährige Jaguarfahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihr fahrender ...

mehr