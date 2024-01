Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Bielefeld (ots)

(MD) Am 23.01.2024 ereignete sich in den frühen Abendstunden auf der Potsdamer Straße in Bielefeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Bielefelderin lebensgefährlich verletzt wurde.

Gegen 18:27 Uhr erreichte die Frau mit dem Linienbus die Haltestelle "Am Dreierfeld" und stieg hier zusammen mit mehreren Personen aus. Die Personengruppe beabsichtigte die Potsdamer Straße in Richtung Am Dreierfeld zu überqueren. Nachdem ein aus Richtung Oldentruper Str. kommender Pkw anhielt und die Personengruppe passieren ließ, erkannte ein aus der Gegenrichtung kommender BMW-Fahrer die auf der Fahrbahn befindlichen Personen nicht.

Als sich der 46-jährige Fahrer aus Bad Salzuflen näherte, stoppte die Personen-gruppe. Lediglich die Bielefelderin ging weiter und wurde von dem Pkw erfasst.

Hierbei wurde sie lebensgefährlich verletzt, vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mittels RTW in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht.

Die Potsdamer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde das Bielefelder Verkehrsunfallaufnahme-Team angefordert.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell