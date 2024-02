POL-EL: Schüttorf - Kennzeichen gestohlen

Uelsen (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen 10.30 und 14 Uhr an der Ludwig-Sager-Straße in Uelsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war in Richtung Geteloer Straße unterwegs. Dabei kam er vermutlich von der Straße ab und stieß gegen zwei Blumenkübel und beschädigte diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 90 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

