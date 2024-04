Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (24.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

In VS-Schwenningen ist es am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Schwenninger Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide Unfallbeteiligten fuhren hintereinander in Richtung Villingen. Eine 31-Jährige Jaguarfahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihr fahrender 21-Jähriger Mercedesfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf ihren Wagen auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell