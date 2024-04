Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Rielasinger Straße - insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden (24.04.2024)

Singen (ots)

Infolge eines Unfalls ist auf der Rielasinger Straße am Mittwochmorgen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro entstanden. Ein 41-Jähriger fuhr mit einem Skoda Octavia rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und stieß dabei mit einem auf der Rielasinger Straße hinter ihm querenden Mercedes eines 84-Jährigen zusammen. Der Mercedes, an dem durch den Zusammenstoß Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstand, war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

