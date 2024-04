Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto prallt in Hauswand - zwei Personen verletzt (24.04.2024)

Singen (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Thurgauer Straße am Mittwochvormittag in eine Hauswand geprallt. Ein 19-Jähriger fuhr gegen Mittag mit einem VW Polo auf der Thurgauer Straße in Richtung Nordstadt. Auf der Kreuzung zur Theodor-Hanloser-Straße kam es zunächst beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Combo eines 31-Jährigen, der eine Kollision durch eine Vollbremsung gerade noch verhindern konnte. In der Folge verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Hauswand des dortigen Anwesens. Sowohl der 19-Jährige, als auch sein 18-jähriger Beifahrer erlitten dabei Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Hausfassade ist noch nicht bekannt.

