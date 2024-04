Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Zweijähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Dienstagnachmittag auf der Gosheimer Straße auf Höhe eines Großdiscounters ereignet hat, ist ein zweijähriger Junge leicht verletzte worden. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 45-jährige Frau mit einem Toyota auf der Gosheimer Straße in Richtung Gosheim. Als die Frau mit langsamer Geschwindigkeit eine Rechtskurve unmittelbar vor einem Discounter passierte, riss sich am Eingang des Discounters zeitgleich ein zweijähriger Junge von der Hand der Mutter los und rannte durch eine angrenzende Hecke über den folgenden Gehweg auf die Gosheimer Straße. Dort prallte der Junge gegen die Beifahrertür des gerade vorbeifahrenden Toyotas der 45-Jährigen. Die Autofahrerin hatte keine Möglichkeit mehr, auf das plötzlich auf die Straße rennende Kind zu reagieren. Wie die Untersuchung durch die eintreffenden Rettungskräfte ergab, hatte der Zweijährige Glück und zog sich bei dem Unfall lediglich leichte Prellungen und Schürfwunden zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell