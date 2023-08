POL-EL: Sögel - Pkw prallte gegen Baum

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr kam es an der Straße Umländerwiek rechts in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer einen am Straßenrand geparkten schwarzen Opel Insignia. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter ...

