Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Autos bei Unfall beschädigt (24.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwochabend ist es, gegen 19 Uhr, in VS-Schwenningen auf den Straßen "Auf Rinelen" und Römerstraße zu mehreren Verkehrsunfällen durch einen 84-Jährigen gekommen. Der Mann fuhr mit einem Suzuki auf der Straße "Auf Rinelen" und stieß zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Autoanhänger der Marke Stema zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Anschließend setzte der Suzukifahrer seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fort. In der Römerstraße stieß er dann noch gegen einen geparkten BMW eines 25-Jährigen, der ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrer des Suzukis hielt noch immer nicht an und beschädigte einen, wenige Meter weiter geparkten VW Passat. Erst in der Folge stoppte er sein Auto. Die hinzugerufene Polizei stellte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell