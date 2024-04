Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Blechschaden (25.04.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, ist es an der Kreuzung Zeppelin- und Herdstraße in Villingen zu einem Unfall gekommen. Ein 55-jähriger Opelfahrer war auf der Herdstraße unterwegs und prallte auf der Kreuzung mit einem von rechts kommenden 20-jährigen Audifahrer zusammen. Der junge Mann konnte seinerseits einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. So entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

