Feuerwehr Witten

FW Witten: Feuerwehrsport: Wittener Spielgemeinschaft wieder erfolgreich

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften der Feuerwehren in Düsseldorf, belegte die Spielgemeinschaft der Feuerwehren Witten und Mönchengladbach den dritten Platz und qualifizierte sich damit für die kommenden Deutschen Meisterschaften in Stuttgart, die im Herbst 2025 stattfinden werden. Daniel Trampisch von der Wittener Wehr gewann mit seinen Mannschaftskameraden der Feuerwehr Mönchengladbach (Andre Weißhaupt und Jan Valentin)das "kleine Finale" gegen die Spieler der Berufsfeuerwehr Bochum. Während Witten-Mönchgladbach sich in der Vorrunde noch der Bochumer Mannschaft geschlagen geben musste, konnte sie im Spiel um Platz drei in einem spanenden Duell das Match für sich entscheiden. (UG)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell