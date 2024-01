POL-PDNR: PKW Brand

Betzdorf (ots) - Eine 41jährige Frau befuhr am 18.01.2024 um 05:30 Uhr mit ihrem PKW die Burgstraße in Betzdorf in Fahrtrichtung der Tiergartenstraße. Die Straße war aufgrund von starkem Schneefall winterglatt, daher kam der PKW der Frau ins Rutschen und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden, die 41jährige ...

