POL-ESW: Pressebericht vom 28.06.2024

Eschwege (ots)

Beim Ausparken Pkw touchiert

Um 8 Uhr am gestrigen Donnerstag parkte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege An den Anlagen in Höhe der Hausnummer 8 aus einer Parklücke aus und touchierte dabei einen anderen Pkw. Da sich der Verursacher das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs nicht merken konnte, muss der Besitzer noch ermittelt werden. Der Sachschaden am Verursacherfahrzeug liegt bei 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Betrunken am Steuer

Gegen 15 Uhr am 27.06.2024 kontrollierte eine Polizeistreife einen 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Eschwege im Westring. Dabei stellte sich heraus, der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wegen offener Tür anderes Fahrzeug beschädigt

Da ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf vergaß, die hintere rechte Tür seines Fahrzeugs zu schließen, blieb er gestern gegen 18:30 Uhr in der Königsberger Straße in der Badestadt beim Ausfahren aus einer Einfahrt an dem geparkten Fahrzeug einer 61-Jährigen aus Schleswig-Holstein hängen. Sachschaden: 1.100 EUR.

Polizei Hessisch-Lichtenau

Auffahrunfall

Gestern gegen 08:20 Uhr kam es in Hessisch Lichtenau in der Leipziger Straße zu einem Auffahrunfall an einer Ampel. Die beiden Unfallbeteiligten warteten zunächst an der roten Ampel und fuhren nach dem Umschalten auf grün an. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs, ein 49-Jähriger aus Helsa, fuhr dabei aus Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 36-Jährigen aus Hessisch Lichtenau auf. Die 36-Jährige suchte wegen Nackenschmerzen im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Sachschaden an den Fahrzeugen: 500 EUR.

Vorfahrtsunfall - Schuldfrage ungeklärt

2.600 EUR Sachschaden entstand am 27.06.2024 gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hessisch Lichtenau an der Kreuzung Gustav-Siegel-Straße / Poppenhagener Straße. Ein 30-Jähriger aus der Region Hannover befuhr mit seinem Pkw die Gustav-Siegel-Straße aus Richtung Sälzerstraße in Richtung Mühlweg. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau befuhr die Poppenhagener Straße aus Richtung Friedenstraße in Richtung Hanröder Straße. An der o.g. Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge. Ob der 30-Jährige die Vorfahrt missachtete oder bereits in die Kreuzung eingefahren war, als die 29-Jährige hinzukam, konnte bei der Aufnahme nicht abschließend geklärt werden, da die Beteiligten bei Eintreffen der Streife die Kreuzung bereits geräumt hatten. Hinweise bitte an die Polizeistation Hessisch Lichtenau unter 05602 9393-0.

Polizei Sontra

Ohne Führerschein von Unfallstelle geflohen

Gegen 16:40 Uhr kam es auf der B7 zwischen Netra und Rhörda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf und einem 56-jährigen Pkw-Fahrer aus dem sächsischen Plauen. Der 85-Jährige kam aus ungeklärter Ursache leicht nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in die Fahrspur des Gegenverkehrs, wo er das Fahrzeug des 56-Jährigen touchierte. Anschließend fuhr der 85-Jährige weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Eine Streife der Polizei Eschwege konnte den flüchtigen Unfallfahrer feststellen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 85-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Polizei Witzenhausen

Katze aus Altkleidercontainer gerettet

Um kurz vor 13 Uhr des gestrigen Donnerstags informierte ein Passant die Rettungsleitstelle Werra-Meißner über eine Katze, die vermutlich in einem Altkleidercontainer in der Witzenhäuser Nordbahnhofstraße eingeschlossen sei. Eine entsandte Streife der Polizeistation Witzenhausen konnte vor Ort eruieren, dass sich tatsächlich eine Katze im Container befindet, kam trotz Bemühungen jedoch nicht an das Tier heran. Nach einem Telefonat mit der für den Container zuständigen Verwaltung versuchte diese, einen Verantwortlichen zu erreichen, dessen Erscheinen am Einsatzort jedoch zu lang gedauert hätte. Daher verständigte die Streife die Feuerwehr, die den Container aufbrach und schließlich die Katze aus ihrer Notlage befreien konnte. Das Tier war wohlauf.

Pressestelle Polizeidirektion Werra-Meißner - PHK Loll

