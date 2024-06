Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Jugendschutzkontrollen in der Verbandsgemeinde Diez

Diez (ots)

Am Dienstag, 04.06.2024, 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr, wurden durch Mitarbeiter des Kreisjugendamt, Ordnungsamt und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Diez Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Dabei wurden in fünf Fällen Alkohol- und Tabakwaren im Rahmen von "Testkäufen" an Minderjährige abgegeben. Es wird hier nochmals eindringlich auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen hingewiesen! Auch in Zukunft ist mit gleichgelagerten Kontrollen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell